L'Open de Rouen offre le meilleur du tennis français

Cette année, l'Open de Rouen s'est encore surpassé pour avoir des têtes de série dignes de ce nom. En vedette chez les hommes, Jérémy Chardy (n°6 Français et dans le Top 30 mondial) sera la star incontestée. Pour tenter de lui ravir son titre acquis l'an passé, quatre autres habitués du circuit professionnel sont présents : l'Espagnol Pablo Andujar (63e mondial), Martin Vaisse (769e mondial), l'ancien chouchou de Roland Garros Josselin Ouanna (n°57 Français), le Bas-Normand Jules Marie (n° 40) et le serveur surpuissant Albano Olivetti (n°26), auteur du deuxième service le plus rapide du monde (257km/h). Les Haut-Normands Louis Quennessen et Louis Chaix tenteront de jouer les trouble-fête.

Rezaï pour se relancer

Chez les femmes, le plateau n'a rien à envier aux hommes puisque l'ancienne n°2 tricolore et Top 15 mondiale, la cogneuse Aravane Rezaï, viendra pour retrouver son niveau, elle qui est retombée à la 800e place. Mais la joueuse, qui reprend le tennis après plusieurs années d'arrêt, dit avoir retrouvé son meilleur niveau. Elle devra se frayer un chemin face à des adversaires qui voudront toutes la battre. Notamment les talentueuses Constance Sibille (n°17), Nathalie Piquion et Maud Vigne.

Qui remportera le trophée ? Réponse dimanche après les finales (13h et 15h).

Pratique.

- Jeudi 5 novembre. À partir de 18h et jusqu'à 21h, les 1/8e de finale hommes.

- Vendredi 6 novembre. À partir de 18h et jusqu'à 21h, les 1/4 de finale hommes.

- Samedi 7 novembre. De 11h à 15h, les demi-finales femmes. De 15h à 19h, les demi-finales hommes.

- Dimanche 8 novembre. À 13h, la finale femmes. À 15h, la finale hommes.

Du jeudi 5 au dimanche 8 novembre, au Tennis Club de la Petite Bouverie. Entrée libre. Infos sur www.openrouen.fr