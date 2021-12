Université d'automne : "Que les Normands entendent parler de l'Europe"

Pourquoi avoir choisi Rouen ?

"Ces universités sont un temps fort attendu par tous les sympathisants du Mouvement Européen. Or, la section rouennaise est l'une des trois plus actives de France. C'est pour cela que nous avons choisi Rouen pour ces rencontres."

Quel est le but de ces universités ?

"Le but poursuivi par ces universités est que la population de la région entende parler de la construction européenne sans parti pris politique. Le Mouvement Européen soutient indifféremment les familles politiques qui prônent la construction européenne."

L'Union Européenne reste abstraite. Comment convaincre le grand public de son utilité ?

"La fondation de l'Europe repose sur deux valeurs : l'installation de la paix et de la prospérité. La promesse a été globalement tenue. Et, face aux trois crises successives - crise financière en 2008, crise de l'euro et crise des migrants - l'Europe a résisté et s'est mise d'accord. L'Europe souffre d'un manque de pédagogie et d'une certaine méfiance. Mais les valeurs qui ont présidé à sa construction sont en train de renaître."

Pratique. Toute la programmation - rencontres, ateliers, participants - à retrouver sur www.mouvement-europeen.eu