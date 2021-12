Croisières touristiques : Caen et Ouistreham échafaudent leur plan de bataille

En 2014, seuls six bateaux ont fait escale aux abords de la capitale bas normande. Le secteur est pourtant en forte expansion, et affiche une évolution flatteuse du nombre de passagers : +70% en 10 ans. Une opportunité à ne pas laisser passer, pour Catherine Pradal-Chazarenc, maire adjointe de Caen et présidente de la nouvelle association Caen Ouistreham Normandy Cruise :

Un budget de 35 000 euros a été alloué en 2015 à cette mission de développement de l'activité, qui passera par le regroupement des professionnels de la filière et la promotion de l'offre touristique sur place. Mais elle devrait avoir des retombées positives sur l'image de la région, comme le soulignait aussi Gérard Delaunay, vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de Caen :

Objectif affiché : faire venir une quinzaine de navires d'ici 2017, et peut-être une quarantaine à plus long terme : des bateaux plus petits et aux clients plus exigeants. Un marché complémentaire à ce qui existe déjà en Basse-Normandie. Raphaël Chauvois, en charge du tourisme au sein du conseil régional :

La France est la cinquième destination européenne des croisiéristes : elle accueille chaque année 2,4 millions de personnes.