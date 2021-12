Paris (AFP). Equipe de France: retours de Ben Arfa et Gignac, Coman promu

Les attaquants Hatem Ben Arfa et André-Pierre Gignac ont été rappelés par le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps pour affronter l'Allemagne et l'Angleterre, les 13 et 17 novembre, alors que Kingsley Coman est promu. Les absences de Karim Benzema et de Mathieu Valbuena, respectivement mis en cause et victime dans une affaire de chantage à la "sex-tape", ont profité à Ben Arfa, non convoqué depuis 2012 mais en net regain de forme avec Nice (7 buts en L1), et Gignac, pourtant exilé au Mexique (Tigres de Monterrey). Le jeune Kigsley Coman (19 ans), formé au PSG et passé depuis par la Juventus Turin, est lui en train de se faire une petite place au Bayern Munich et a été titulaire en Ligue des champions mercredi face à Arsenal (5-1). Le reste de la liste de 23 joueurs est sans surprise avec notamment le retour de Benoît Costil comme 3e gardien. La liste des 23 joueurs de l'équipe de France: Gardiens de but: Benoît Costil (Rennes), Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Steve Mandanda (Marseille) Défenseurs: Lucas Digne (AS Rome/ITA), Patrice Evra (Juventus Turin/ITA), Christophe Jallet (Lyon), Laurent Koscielny (Arsenal/ENG), Eliaquim Mangala (Manchester City/ENG), Bacary Sagna (Manchester City/ENG), Mamadou Sakho (Liverpool/ENG), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP) Milieux de terrain: Yohan Cabaye (Crystal Palace/ENG), Lassana Diarra (Marseille), Blaise Matuidi (Paris SG), Paul Pogba (Juventus Turin/ITA), Morgan Schneiderlin (Manchester United/ENG), Moussa Sissoko (Newcastle/ENG) Attaquants: Hatem Ben Arfa (Nice), Kingsley Coman (Bayern Munich/GER), André-Pierre Gignac (Tigres de Monterrey/MEX), Olivier Giroud (Arsenal/ENG), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ESP), Anthony Martial (Manchester United/ENG)

