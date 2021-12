Paris (AFP). Myriam El Khomri collée sur le droit applicable aux CDD

Combien de fois peut être renouvelé un CDD ? La ministre du Travail, Myriam El Khomri, n'est pas parvenue, jeudi, à répondre à cette question, qui renvoie pourtant à un article de la loi Rebsamen promulguée en août. La loi sur le dialogue social et l'emploi, défendue par son prédécesseur François Rebsamen, permet aux employeurs de renouveler les CDD deux fois, au lieu d'une, dans la limite de 18 mois. "Trois fois, jusqu'à trois ans", a pourtant répondu, dans un premier temps, la ministre, interrogée par Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFMTV. Relancée par le journaliste, elle a bafouillé: "Non, ce que je veux dire Un CDI peut être requal Un CDD peut être requalifié en CD Un CD Pardon Un CDD peut être requalifié en CDI quand, justement, le cadre du recours au CDD n'a pas été" "Mais dites-moi, a coupé le journaliste, il peut être renouvelé combien de fois le CDD ?" "Plusieurs fois", a-t-elle répondu. "Combien de fois ?" lui a-t-il demandé une dernière fois. "Je ne pourrai pas vous le dire", a-t-elle concédé, après un silence. Jean-Jacques Bourdin réussit régulièrement à coller les personnalités politiques. Ainsi Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal en avaient fait les frais lors de la campagne présidentielle de 2007: la candidate PS avait été incapable de dire que la France possédait quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, tandis que le candidat UMP n'était pas parvenu à dire que le groupe terroriste Al Qaïda était sunnite et non chiite.

