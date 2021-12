La Dolce Vita, près de la place Saint-Sauveur

Carte bien fournie

Chaque jour, la maison propose une formule entrée-plat à 9,50 €. Lors de mon passage, un filet de poulet et sa sauce champignons sont indiqués sur l'ardoise, tout comme des lasagnes bolognaises préparées en cuisine, bien sûr. En dessert, les clients ont le choix entre une salade de fruits, une mousse au chocolat ou un carpaccio d'ananas. Comme tout bon restaurant italien qui se respecte, la carte est divisée entre les plats de viande (à noter l'escalope de veau avec son jambon de Parme), de poisson, de pizza et de pâtes. Les linguine aux palourdes valent notamment le détour, tout comme les ziti alla romana, avec leurs artichauts, jambon de Parme, petits pois, crème et tomates. À noter en dessert, un tiramisu à moins de 5 €, très équilibré et savoureux. À table, les clients sont nombreux à en revenir à ce qui a fait la réputation de Nicola : sa célèbre calzone, dense et cuite juste comme il faut. De quoi entretenir le mythe.

Pratique. 43 rue Saint-Sauveur à Caen.

Tél. 02 31 86 57 75