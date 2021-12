Los Angeles (AFP). Etats-Unis: un étudiant poignarde cinq personnes sur un campus avant d'être abattu

Un étudiant a poignardé mercredi matin cinq personnes sur le campus d'une université du centre de la Californie (ouest) avant d'être abattu par la police, a indiqué l'université UC Merced où a eu lieu l'incident. "Cinq personnes ont été blessées et un suspect est décédé après un incident à l'arme blanche" sur le campus de l'université de Californie située dans le comté de Merced, au sud de Sacramento, capitale de l'Etat, a précisé l'établissement dans un communiqué. L'université avait évoqué plus tôt sur Twitter que cinq "étudiants" avaient été poignardés avant de préciser que les victimes n'étaient pas toutes des étudiants. Des agents ont tiré sur le suspect, qui est mort par la suite de ses blessures, selon la police de l'université, citée par l'établissement. L'auteur de l'attaque est un étudiant, a confirmé l'université. "Toutes les victimes sont conscientes", deux ont été transportées à l'hôpital et les trois autres soignées sur le campus, a précisé l'université, qui avait fait part de l'incident sur les réseaux sociaux peu après 08H00 heure locale (16H00 GMT). Le campus a été fermé pour la journée et tous les cours annulés. Une conférence de presse est prévue à 16H00 heure locale.

