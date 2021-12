Versailles (AFP). Chantage à la sextape de Valbuena: Benzema s'apprête à passer la nuit en garde à vue

Karim Benzema s'apprêtait mercredi soir à passer la nuit en garde à vue à la police judiciaire de Versailles, qui s'interroge sur son rôle dans le chantage présumé à la "sextape" contre une autre star des Bleus, Mathieu Valbuena. L 'attaquant du Real Madrid, arrivé discrètement à sa convocation peu avant 9H00, capuche sur la tête, devait passer la nuit en garde à vue, ont indiqué en fin de journée à l'AFP le parquet de Versailles et des sources proches de l'enquête. "Son état d'esprit est serein", a déclaré son avocat à la presse en sortant de l'hôtel de police vers 18H15. "Mon client répond aux questions, je rappelle que c'est lui qui était à l'initiative de se mettre à disposition des juges", a répété Me Sylvain Cormier. Benzema n'a pris "aucune part" dans l'affaire et "est heureux, même satisfait, de pouvoir finalement mettre fin à cette pénible polémique", avait-il assuré à la mi-journée. Au c?ur de l'enquête: une vidéo intime où apparaît Valbuena, subtilisée par trois escrocs qui ont ensuite tenté de le faire chanter. Or, selon une source proche de l'enquête, Benzema a évoqué cette vidéo en tête-à-tête avec Valbuena le 5 octobre, lors d'un rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine avant les matches contre l'Arménie et le Danemark. Les trois maîtres chanteurs présumés, aujourd'hui écroués, avaient à l'époque contacté un proche du frère de Benzema afin d'utiliser l'attaquant du Real Madrid dans leur entreprise d'extorsion. Dès lors, Benzema est-il loyal coéquipier ou complice de maîtres chanteurs? Les enquêteurs cherchent à déterminer si la conversation de Clairefontaine participait "d'un simple conseil amical visant à sortir au plus vite de cette histoire ou d'un coup de pression pour le forcer à payer", selon une source proche de l'enquête. L'intermédiaire proche du frère de Benzema, déjà connu de la police, avait pour sa part été placé lundi en garde à vue à Lyon. Présenté à un juge des libertés et de la détention mercredi, il doit être présenté au juge versaillais chargé de l'enquête d'ici la fin de la semaine, selon une source judiciaire. - Une réputation écornée - L'affaire avait débuté en juin, lorsque Valbuena, qui joue depuis cet été à Lyon, avait déposé plainte après avoir été appelé par un inconnu lui affirmant être en possession d'une vidéo supposément compromettante. Ce maître chanteur avait proposé au footballeur de trouver un arrangement, sans jamais évoquer le montant de la somme à payer. Une négociation avait commencé entre un policier, qui se faisait passer pour l'homme de confiance de Valbuena, et l'escroc. Ce dernier menaçait de diffuser la vidéo avant l'Euro-2016 faute de paiement. Les investigations ont orienté les enquêteurs vers des membres de l'entourage de Valbuena, très au fait de sa vie privée: parmi les trois suspects, l'un est un intime du joueur et a eu en main son téléphone portable contenant la "sextape". Deux des maîtres chanteurs présumés sont des proches de l'ex-international Djibril Cissé, dont ils se sont servis pour accréditer l'existence de la vidéo. L'enquête a déterminé que Cissé avait prévenu Valbuena de "murmures" concernant la circulation d'une vidéo mais, lors de sa garde à vue mi-octobre, sa "bonne foi" a été reconnue et aucune charge contre lui n'a été retenue. Les trois maîtres chanteurs présumés, deux Marseillais et l'un du Val-d'Oise, ont pour leur part été mis en examen mi-octobre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en juillet pour "chantage et participation à une association de malfaiteurs". Les investigations ont montré que les deux Marseillais avaient déjà fait chanter Cissé, pour une autre sextape, en 2008 - faits aujourd'hui prescrits. Le sélectionneur Didier Deschamps dévoilera jeudi la liste des joueurs retenus pour les prochains matches des Bleus, contre l'Allemagne puis l'Angleterre, dont Benzema et Valbuena devraient faire partie. La réputation de Benzema, 28 ans en décembre, attaquant vedette du Real et des Bleus, a été écornée hors des terrains: il a été poursuivi en 2010 dans la fameuse affaire Zahia avant d'être blanchi quatre ans plus tard, puis en 2013 après avoir été flashé à 216 km/h.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire