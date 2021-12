Taylor Swift, grande favorite des People's Choice Awards

Taylor Swift est l'unique artiste à décrocher autant de nominations à cette soirée annuelle qui récompense plusieurs catégories dont le cinéma, la télévision et la musique. Derrière elle, Selena Gomez et l'actrice Melissa McCarthy obtiennent trois citations.

Côté musique, Demi Lovato, Madonna, Justin Bieber, Ed Sheeran et Drake font partie des artistes choisis à deux reprises. Sofia Vergara, Anna Kendrick, Channing Tatum, Chris Pratt, Johnny Depp et et Robert Downey Jr sont retenus dans les catégories cinéma et télévision. Mention spéciale pour la créatrice de séries Shonda Rhimes, qui, en combinant ses shows "Grey's Anatomy", "Scandal" et "How to Get Away With Murder" décroche dix citations.

Les internautes sont invités dès maintenant à voter pour leurs artistes, films, séries ou chansons préférés. Les votes sont ouverts sur Peopleschoice.com jusqu'au 3 décembre prochain. 72 millions de votes ont déjà été pris en compte pour déterminer les nominations des 65 différentes catégories. Les gagnants seront révélés le 6 janvier 2016 lors d'une soirée organisée à Los Angeles et retransmise sur CBS.