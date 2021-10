Une groupe américain dévoile sa recette pour écrire un tube

Si un morceau fonctionne sur un enfant, il est bon. Telle est la clé du succès pour le chanteur du groupe the Offspring.



Dexter Holland, a expliqué de quelle manière - plutôt étonnante - il testait les nouveaux morceaux du groupe.



"Quand vous travaillez sur un morceau et que vous le jouez pour une nièce ou un neveu, ou un enfant de cinq ans en général, vous savez tout de suite s'il va marcher. Si cela marche avec lui et qu'il le fredonne ensuite toute la journée, c'est que c'est un bon morceau !" , a-t-il confié dans un message audio posté sur le site officiel du groupe.



The Offspring jouera peut-être quelques nouveaux titres à l'occasion de ses concerts en France cet été. Le groupe sera notamment au Festival de Nîmes le 23 août puis au Zénith de Paris les 31 août et 1er septembre.



Découvrez un vidéo la réaction d'un enfant sur un vrai tube en vidéo ci-dessous!



