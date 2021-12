Une nouvelle marque pour Granville

Depuis plusieurs semaines, un teasing était savamment orchestré pour préparer l'arrivée d'un nouveau logo. Le mardi 3 novembre à 12h00, Dominique Baudry, maire de Granville, a dévoilé le visuel de la nouvelle marque "Granville".

Une volonté de changement

Sur son site officiel, la municipalité explique sa démarche : "L’ambition de la Municipalité est de renouveler l’identité visuelle de la collectivité afin de signifier une volonté de changement - « ma ville change », un nouveau positionnement pour la ville, une nouvelle ambition, dans une perspective de fédération des acteurs et de valorisation du territoire, et de ses atouts."

Granville devient une marque

Au-delà du renouvellement de la charte graphique, la municipalité a déposé et protégé la marque "Granville". Les marques "Granville", "Chausey" et "Les Rhumbs" ont été déposées auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Par cette démarche, la Ville protège l'utilisation du nom de "Granville" et conserve un droit de regard sur son utilisation par des tiers.