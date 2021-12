Palmyre (Syrie) (AFP). Syrie: la Russie dit avoir bombardé des cibles grâce à des informations de l'opposition syrienne

L'armée russe a annoncé mardi avoir pour la première fois bombardé des "cibles terroristes" en Syrie grâce à des informations données par ce qu'elle présente comme "des représentants de l'opposition" syrienne. "Nous avons créé un groupe de coordination dont la composition () ne peut pas être rendue publique", a déclaré le chef des opérations militaires russes en Syrie, le général Andreï Kartapolov. Il a évoqué une "coopération étroite" permettant d'unifier les efforts de l'armée loyale au président Bachar al-Assad et de "forces patriotiques syriennes" ayant été auparavant dans l'opposition. "Ces forces patriotiques, bien qu'elles aient combattu pendant quatre ans les forces gouvernementales, ont placé l'idée de préserver un Etat souverain et uni au-dessus de leurs ambitions politiques", a ajouté le général Kartapolov. Il n'a pas précisé qui étaient ces "forces patriotiques", l'Armée syrienne libre (ASL) ou tout autre groupe rebelle nationaliste, l'opposition en exil ou celle tolérée par le pouvoir de Damas. Grâce aux "coordonnées" fournies par les opposants, 12 avions russes ont bombardé 24 cibles dans les régions de Palmyre, Deir Ezzor, Ithriya et à l'est d'Alep, touchant notamment un "centre de commandement" de l'organisation Etat islamique (EI), a dit le responsable russe. "Les coordonnées de ces cibles nous ont toutes été données par des représentants de l'opposition syrienne", a-t-il affirmé. Au total, selon le haut gradé russe, l'aviation russe a effectué 1.631 sorties et frappé 2.084 cibles depuis le début de l'intervention militaire de Moscou le 30 septembre. Le général Kartapolov a assuré que 52 camps d'entraînement terroristes, 155 dépôts de munitions et 40 ateliers de fabrication de mines ou de missiles avaient été détruits et que cela a contribué à "désorganiser durablement l'organisation et l'approvisionnement des terroristes". - Raids aériens - Depuis le début de son intervention en Syrie, la Russie dit viser exclusivement l'EI et d'autres groupes "terroristes" à la demande du régime de Damas. Washington et ses alliés affirment que les raids russes sont destinés à sauver le régime du président Assad et touchent peu l'EI mais surtout d'autres groupes hostiles au régime de Damas. Le Pentagone a annoncé qu'Américains et Russes avaient testé avec succès mardi une procédure permettant à leurs pilotes en opération dans le ciel syrien de se parler directement pour éviter les incidents. Cette procédure résulte d'un accord signé fin octobre par Moscou et Washington. Les Etats-Unis et la coalition internationale qu'ils dirigent mènent depuis septembre 2014 des bombardements contre le groupe Etat islamique en Syrie. Sur le terrain, au moins 23 personnes -13 combattants de l'EI et dix civils- ont été tuées mardi dans des raids aériens sur la ville de Raqa, capitale de facto de l'organisation extrémiste dans le nord de la Syrie, a déclaré à l'AFP le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane. Également dans le nord de la Syrie, 10 civils ont été tués par des raids aériens sur la ville d'Alep, divisée entre quartiers contrôlés par le gouvernement et secteurs sous contrôle rebelle, selon la même source. M. Abdel Rahmane n'était pas en mesure d'indiquer si les avions étaient ceux de l'armée syrienne ou de la Russie. - Rejet d'une "période de transition" - Sur le plan politique, un haut responsable syrien, Fayçal Moqdad, a déclaré mardi qu'il n'était pas question d'une "période de transition" en Syrie, alors que des pays occidentaux et l'opposition insistent sur une transition sans le président Assad. L'idée d'une autorité gouvernementale de transition dotée des pleins pouvoirs qui préparerait la tenue d'élections en Syrie a été approuvée par les grandes puissances en juin 2012, lors de la conférence internationale sur la Syrie dite de Genève I.

