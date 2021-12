Madrid (AFP). PSG: David Luiz titulaire face au Real Madrid

David Luiz est bien présent dans le onze de départ du Paris SG, mardi, pour le choc de Ligue des champions chez le Real Madrid, qui enregistre de son côté le retour de Luka Modric, selon la feuille de match officielle. David Luiz, débarrassé de sa blessure au genou gauche contractée le 8 octobre était opérationnel, mais incertain en raison d'un manque de rythme pour une reprise à ce haut niveau. Mais finalement, Laurent Blanc a jugé bon de le titulariser en charnière axiale avec le capitaine Thiago Silva. A leurs côtés, la défense sera complétée par Kevin Trapp dans les buts, Maxwell au couloir gauche et Serge Aurier sur le flanc droit. Pour le reste, c'est du grand classique, avec au milieu de terrain le trio Marco Verratti, Thiago Motta et Blaise Matuidi. Et en attaque, Paris pourra compter sur son "CDI": Edinson Cavani, Angel Di Maria et Zlatan Ibrahimovic. En face, Rafael Benitez a quasiment aligné la même équipe qu'au match aller (0-0), puisque le seul changement concerne le retour au milieu de terrain de Luka Modric. James Rodriguez est lui sur le banc des remplaçants. Le Real, encore privé de ses deux attaquants Karim Benzema et Gareth Bale, verra Jesé et Isco animer l'attaque autour de l'incontournable star Cristiano Ronaldo. En défense, Keylor Navas, préservé ces derniers jours, est bien dans les buts. Composition des équipes: Real Madrid: Navas - Danilo, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco, Cristiano Ronaldo, Jesé Paris SG: Trapp - Aurier, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell - Verratti, Thiago Motta, Matuidi - Di Maria, Ibrahimovic, Cavani

