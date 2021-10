Bilan financier 2009/2010 : Malherbe s'en sort bien

Tout le monde le sait, le football professionnel ce n'est pas qu'une histoire de jeu avec 11 footballeurs qui courent après la balle. En coulisses, c'est aussi une grosse affaire de sous, et quand les comptes ne trouvent pas l'équilibre, c'est tout l'univers du ballon rond qui tremble. La Ligue de football professionnel vient de dévoiler le bilan financier des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2009/2010. Et le déficit du résultat net d'exploitation est abyssal : moins 130 millions d'euros. Une chute que la ligue explique essentiellement par la baisse des ventes de joueur du championnat de France vers l'étranger.

7,5 millions d'euros de droits télé pour Malherbe

Et à ce petit jeu, il faut bien avouer que le Stade Malherbe Caen ne s'en sort pas si mal. Son déficit sur la saison passée atteint 2 millions d'euros. Le président du Stade Malherbe, Jean François Fortin, nous avait alors expliqué l'été dernier que ce déficit avait été anticipé et qu'il s'agissait avant tout d'un investissement pour l'avenir. Selon lui, il était du à une masse salariale élevée, destinée à permettre au club de remonter en Ligue 1. Pari réussi.

Reste à savoir si le Stade Malherbe parviendra à équilibrer ses comptes pour la saison en cours. Cet objectif devrait être atteint, les dirigeants Malherbiste n'ayant pas fait de folie pour recruter. Surtout, la vente programmée de Youssef El Arabi cet été pourrait apporter une manne financière non négligeable, au moins supérieure à cinq millions d'euros.

Et pour assurer un avenir serein côté finances, le Stade Malherbe ferait bien de se maintenir en Ligue 1 en fin de saison. Car l'élite du football français, c'est assurément plus de produits marketing, de billets et d'abonnements pour les matchs vendus, et surtout plus d'argent provenant des droits TV. Le 17e de Ligue 1 la saison passé avait ainsi reçu 17 millions d'euros, alors que Caen, champion de Ligue 2, n'en avait récupéré que 7,5.

