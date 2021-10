Libye: Paris et Rome envoient des conseillers militaires, 2 reporters tués

Dans la nuit de mercredi à jeudi, sept "civils" ont été tués et 18 autres blessés lors de nouveaux raids de l'Otan sur la région de Khellat Al-Ferjan, au sud-ouest de Tripoli, a annoncé l'agence officielle libyenne Jana.

Des journalistes de l'AFP à Tripoli ont entendu trois explosions lointaines vers 23H00 GMT, en provenance de la région. "Une source militaire a annoncé que sept personnes ont été tuées parmi les civils et 18 autres blessées par le raid de l'agresseur colonialiste croisé qui a visé ce soir la région de Khellat Al-Ferjan", a rapporté l'agence.

Le photographe et documentariste britannique Tim Hetherington, 41 ans, qui travaillait pour le magazine américain Vanity Fair, ainsi que Chris Hondros, 41 ans, un photographe américain travaillant pour Getty Images, ont été tués dans l'après-midi à Misrata (ouest) par un tir de mortier. Deux autres journalistes ont été blessés, a constaté l'AFP à l'hôpital de la ville. La Maison Blanche a fait part de sa "tristesse" à l'annonce de la mort de Tim Hetherington. Grièvement blessé, Chris Hondros, est décédé quelques heures après, a annoncé Getty Images.

Un tir de mortier a également touché à la mi-journée deux médecins ukrainiens, tuant l'homme et blessant grièvement sa consoeur, selon des sources médicales à Misrata, assiégée depuis près de deux mois par les forces fidèles à Mouammar Kadhafi.

Le président du Conseil national de transition (CNT), Moustapha Abdeljalil, reçu à Paris, a plaidé en faveur d'une "intensification" des frappes, notamment à Misrata, "où la situation est très grave", selon lui. Navi Pillay, Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, a condamné l'utilisation de bombes à sous-munitions dans cette ville, évoquant "des crimes internationaux".

Vivres, médicaments et services commencent à manquer à Misrata: des queues se forment devant les boulangeries, où le pain se fait de plus en plus rare, et devant les stations service.

Nouri Abdallah Abdoullati, l'un des chefs insurgés de la ville, avait demandé mardi soir l'envoi de soldats français et britanniques sur la base de principes "humanitaires". "Il s'agit d'une situation de vie ou de mort", avait-il affirmé.

Mais le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, s'est déclaré "tout à fait hostile" à l'éventualité d'une intervention au sol et selon l'Elysée, le CNT "n'a pas du tout de revendications sur des troupes au sol". En revanche, quelques officiers français effectuent une mission pour conseiller le CNT. "Il y a des éléments militaires qui sont avec notre représentant diplomatique auprès du CNT" à Benghazi, fief de l'opposition dans l'Est libyen, a déclaré le président français Nicolas Sarkozy après avoir reçu M. Abdeljalil, qui a promis d'établir un "Etat démocratique".

Cette assistance n'a cependant "absolument rien à voir avec l'envoi de troupes" au sol, a insisté M. Sarkozy.

Rome a également annoncé mercredi l'envoi de dix instructeurs militaires à Benghazi, à l'instar de Londres mardi. "Il faut entraîner les rebelles", a déclaré le ministre italien de la Défense, Ignazio La Russa.

Le ministre libyen des Affaires étrangères, Abdelati Laabidi, avait déploré mardi l'envoi de conseillers militaires, affirmant qu'une telle initiative "prolongerait" le conflit.

Le président Barack Obama "soutient" la décision des alliés d'envoyer des conseillers militaires et "pense qu'elle va aider l'opposition", a indiqué la Maison Blanche, en précisant que Washington n'entendait pas non plus déployer de troupes au sol.

La chef de la diplomatie américaine, Hillary Clinton, a explicitement exclu que les Etats-Unis envoient des conseillers militaires en Libye.

Dans une lettre envoyée au Congrès, M. Obama a dit vouloir fournir pour 25 millions de dollars d'équipements "non-létaux" aux rebelles, sous forme par exemple de médicaments, de gilets pare-balles ou de radios.

Le Premier ministre britannique David Cameron a souligné "l'importance de mettre sous une pression militaire et diplomatique constante" le colonel Kadhafi, lors d'entretiens téléphoniques avec M. Obama, avec le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi et avec celui du Qatar Hamad bin Jassim.

M. Abdeljalil a expliqué sur France 24 que la rébellion avait obtenu des armes soit en les achetant avec de "l'argent libyen" soit en les recevant de "certains amis", sans les identifier. Mais, a-t-il souligné, "elles ne sont pas suffisantes". Plus (Kadhafi) reste, plus le sang sera versé", a-t-il déclaré, ajoutant que la rébellion attend "des frappes importantes de la part de la coalition".

Le CNT demande aux Occidentaux la protection des civils "par n'importe quel moyen", sans réclamer "expressément" l'envoi de troupes de l'Otan au sol, a précisé M. Abdeljalil.

Mais l'identification des cibles reste un problème crucial, selon de nombreux analystes.

Mouammar Kadhafi "a embarqué ses forces sur des pick-up qu'il est très difficile de distinguer de ceux des insurgés", a expliqué un général français, Jean-Patrick Gaviard.