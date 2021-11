Nouveautés jeux vidéo : 'Call of Duty: Black Ops III', 'Need for Speed'

Anno 2205 (WinPC)

3 novembre

Second volet d'une série futuriste, ce titre fait suite à "Anno 2070" (sorti en 2011). Le jeu se concentre cette fois sur la gestion des villes-États et des complexes industriels, ainsi que sur la recherche en haute technologie, permettant d'optimiser les conditions de vie et de rendre les citoyens plus productifs. Sans oublier l'importance des colonies lunaires.

anno-game.ubi.com/anno-2205

Need for Speed (PS4 XBO WinPC)

Semaine du 3 novembre

Cette franchise vieille de 21 ans redémarre (presque) à zéro avec un concept de course inspiré de l'esprit "Fast and Furious". Le jeu offre cinq styles de pilotage différents, modélisés à partir de ceux de pilotes mythiques du monde réel : le spécialiste de la Porsche 911, Magnus Walker ; le pilote de rallye Ken Block ; le fondateur de RWB, Akira Nakai ; le tapageur Shinichi Morohoshi ; enfin, les rois du drift sauvage (dérapage "contrôlé") de Chicago : les Risky Devil.

needforspeed.com

Call of Duty Black Ops III (PS4 XBO 360 PS3 WinPC)

6 novembre

Cette campagne adaptative pour un maximum de quatre joueurs explore l'univers de la robotique et de l'augmentation cybernétique. Personnages paramétrables (le mode "histoire" est absent des versions 360 et PS3), mode multijoueur (apparition de personnages joueurs spécialistes) et mode "zombies" immergeant le joueur dans l'univers des films noirs, avec Jeff Goldblum et ses amis.

callofduty.com/blackops3

Hard West (Linux Mac WinPC)

4 novembre

Prenez les mythes de la conquête de l'ouest, ajoutez-y une belle dose de surnaturel, des duels, des sorts, de la stratégie au tour à tour et vous obtiendrez Hard West. Un western magique et tactique, en somme.

gambitious.com/games/hard-west

Fallout 4 (PS4 WinPC XBO)

10 novembre

Cinq ans après "Fallout : New Vegas", la saga post-apocalyptique est de retour. Dans ce nouveau volet, le joueur pourra choisir l'apparence et le sexe de son personnage. Le héros, ou l'héroïne, se réveillera deux siècles après une guerre entre les États-Unis et la Chine ayant entraîné un holocauste nucléaire. Constructions de camps de base, alternance de stratégie et d’action et quêtes de ressources sont au menu de l’un des jeux les plus attendus de l’année.

fallout4.com

Rise of the Tomb Raider (XBO)

À partir du 10 novembre

Prise en main affinée, agilité accrue, météo dynamique et cycles journaliers comptent parmi les améliorations de cet opus présenté comme la suite de "Tomb Raider" (reboot de la franchise paru en 2013) et comme le 11e épisode de la saga depuis son apparition sur console en 1996. Exclusivité Xbox One jusqu'à la sortie d'une version PC début 2016 et d'une version PlayStation 4 dans un an.