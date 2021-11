Téléchargements jeux PC : "Football Manager 2016", "Fallout 4", "Call of Duty" édition deluxe

Une réduction de 33% sur le prix de "Grand Theft Auto V" a permis au titre de prendre la tête du classement Steam cette semaine.

Après sa première semaine dans les bacs, "Football Manager 2016" séduit ses adeptes grâce, entre autres, à un mode qui permet de créer son propre club.

De son côté "Fallout 4" continue d'aiguiser la curiosité des gamers en amont de sa sortie prévue le 10 novembre, il se classe à la fois dans Steam, GameStop et GamersGate, alors que "Call of Duty: Black Ops III" bénéficie d'une édition spéciale à 99$, en amont de sa période de précommandes.

La plupart des plates-formes de jeux ont par ailleurs organisé des soldes pour coïncider avec Halloween et la Toussaint.

Deux nouveautés méritent d'être soulignées sur Itchio, tout d'abord "Crowtel", jeu dans lequel un oiseau propriétaire d'hôtel doit nettoyer son établissement avant l'arrivée des chats inspecteurs, puis "Syrup and the Ultimate Sweet", un roman graphique ludique sur le thème des bonbons avec 10 fins possibles à découvrir.

Steam* (steampowered.com)

1. Grand Theft Auto V

2. Fallout 4

3. Warhammer: End Times - Vermintide

4. Football Manager 2016

5. Counter-Strike: Global Offensive

*Le classement Steam se fonde sur les recettes et non sur les unités de jeu vendues.

GameStop US (gamestop.com)

1. Dark Souls II

2. Dark Souls

3. Call of Duty: Black Ops III Digital Deluxe Edition

4. Fallout 4

5. Dragon Age Inquisition Game of the Year Edition

GamersGate US (gamersgate.com)

1. Assassin's Creed: Syndicate

2. Warhammer: End Times - Vermintide

3. Fallout 4

4. Galactic Civilizations III

5. Stasis

GOG (gog.com)

1. The Witcher 3: Hearts of Stone expansion

2. The Witcher 3: Wild Hunt Expansion Pass

3. The Witcher 3: Wild Hunt

4. Divinity: Original Sin - Enhanced Edition

5. The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC

Humble Store (humblebundle.com/store)

1. The Binding of Isaac: Afterbirth

2. Costume Quest 2

3. Alien: Isolation

4. The Binding of Isaac: Rebirth

5. Alien: Isolation Season Pass

Itchio (itch.io)

1. FPV Freerider

2. emily is away

3. Crowtel

4. Read Only Memories

5. Syrup and the Ultimate Sweet