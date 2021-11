Autour d'un café, employeurs et demandeurs d'emploi se rencontrent ce mardi matin dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen. La participation est gratuite et l'entrée ouverte à toutes et tous, quel que soit son âge, son métier ou son domaine d'activité. Plus d'information sur le site www.cafes-emploi-bas-normandes.fr.

500 postes sont à pourvoir dans des domaines très divers.