La Manche change de président ce soir !

Le 24 septembre dernier, tribunal administratif de Caen avait d'annuler l'élection de Philippe Bas et Martine Lemoine sur le canton de Villedieu pour l'utilisation de deux couleurs sur les bulletins de vote de Philippe Bas et de sa colistière Martine Lemoine, alors que le code électoral impose une seule couleur.

Le sénateur et sa binôme avait décidé de ne pas faire appel de la sanction et devront donc repasser par les urnes, les dimanches 6 et 13 décembre. La période légale pour faire appel prenant fin ce mardi, il devront quitter immédiatement leurs fonctions de conseillers départementaux. Par conséquent, Marc Lefèvre, conseiller départemental de Carentan, vice président du conseil prendra, par interim, la présidence de l'assemblée ce mercredi à minuit.