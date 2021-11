Régionales 2015 : la liste de Debout la France désormais connue

Au niveau régionale la liste sera conduite par Nicolas Calbrix, alors que dans le Calvados, Anne Boissel, maire de Saon, est tête de liste. Le groupe Debout la France pour le Calvados, présenté pour la première fois à Bayeux, samedi 31 octobre, est composé de personnalités issues principalement de la société civile et "se caractérise par une grande diversité de profils et de catégories sociales : élus de terrain, cadres, commerçants, agriculteurs, agents publics ect...", selon ses membres.

Liste "Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan" dans le Calvados

1.Anne Boissel (Debout la France), 41 ans, maire de Saon, éleveuse laitière.

2. Alain Astresse (Debout la France), 66 ans, conseil municipal à Honfleur, architecte.

3. Christine Bonissent (non encartée), 59 ans, ex-maire adjoint d’Hérouville Saint-Clair, professeur des collèges.

4. Didier Rossi (Debout la France), 60 ans, ancien conseiller municipal de Vire, cadre commercial.

5. Jil Guelain (Debout la France), 43 ans, conseillère municipale à Saint-Arnoult, employée administrative.

6. Guillaume Cochet (Debout la France), 40 ans, conseiller municipal à Ifs, frigoriste.

7. Catherine Bagot (Debout la France), 51 ans, libraire, Pierres.

8. Philippe Laillier (non encarté), 47 ans, maire de Saint-Laurent-sur-Mer, directeur blanchisserie.

9. Annick Perseq (non encartée), 59 ans, conseillère municipale à Ifs, chargée d’études au ministère de la Culture.

10. Mickaël Langlais (non encarté), 35 ans, employé commercial, Dives-sur-Mer.

11. Annie Pelluet (Debout la France), 54 ans, artisan, Caen.

12. Cédric Poisson (non encarté), 38 ans, maire adjoint à Cormolain, cadre territorial.

13. Catherine Aubert (non encartée), 57 ans, conseillère municipale à Dives-sur-Mer.

14. Stéphane Marie (non encarté), 49 ans, ex-maire adjoint d’Hérouville-Saint-Clair, technico commercial.

15. Brigitte Lair (Debout la France), 63 ans, retraitée, Caen.

16. Pierre Pain (Debout la France), 21 ans, étudiant, La Cambe.

17. Martine Comblez (Debout la France), 67 ans, retraitée, Isigny-sur-Mer.

18. Pascal Perrouault (Debout la France), 45 ans, formateur en logistique, Tordouet.

19. Marine Guérin (Debout la France), 22, étudiante, Caen.

20. Steven Mafiodo (Debout la France), 22 ans, étudiant, Le Mesnil-Germain.

21. Isabelle Guillot (Debout la France), 46 ans, correspondante de presse, Hérouville-Saint-Clair.

22. Philippe Camus (Debout la France), 56 ans, agriculteur, Dozulé.

23. Clothilde Margerie (Debout la France), 23 ans, étudiante, Bayeux.