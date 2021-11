Le deuxième plus gros serveur du monde à l'Open de Rouen !

257 km/h. Non ce n'est pas la vitesse d'une Formule 1 ni d'un TGV. 257 km/h, c'est le service le plus rapide d'Albano Olivetti, tennisman français de 24 ans. Une performance qui le place directement à la deuxième place du service le plus rapide du monde.

Ce record, réalisé en 2012 en Italie, l'Alsacien pourra tenter de le battre à l'Open de Rouen. La direction du tournoi vient d'annoncer sa venue. Ce joueur fait pour les surfaces rapides y tentera de retrouver son meilleur niveau. En effet, après trois années dans le top 200 (n°161 à son meilleur niveau), le grand serveur sort d'une année blanche pour cause de blessure. Aujourd'hui n°26 français, il tentera de venir à bout de Jérémy Chardy, Josselin Ouanna ou encore Jules Marie.

Des joueurs qu'il sait pouvoir tenir en respect : en 2012, Alabano Olivetti avait sorti Mardy Fish, alors n°8 mondial, à Marseille. Ses adversaires sont prévenus.

Pratique. Du 5 au 8 novembre à l'espace de la Petite Bouverie. www.openrouen.fr