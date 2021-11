Rugby : le Stade caennais débloque son compteur

C'était "le match de la peur", mais le Stade Caennais n'a pas tremblé. Devant d'un point à la mi-temps, il a su faire la différence dans le second acte. "En première mi-temps, on domine et on maîtrise notre sujet, relate Pierre-Louis Carrillo, entraîneur des avants. La touche est performante, on tient bien le ballon, mais on n'est pas efficace. On doit marquer au moins deux essais qu'on loupe de peu." Les maladresses ont empêché les Caennais de décoller en début de match, les laissant sous la menace d'une formation francilienne en péril après trois défaites dont deux par pénalité.

Le paradoxe, c'est que Caen a forcé la décision quand il avait pourtant "un mal de chien à sortir de [son] camp", à savoir en deuxième mi-temps. Un deuxième essai, collectif cette fois, et trois pénalités inscrites par Antoine Giroud ont permis au Stade Caennais de mettre fin à une série de trois défaites. "Ça va désormais être compliqué pour Maisons-Laffitte, comme ça l'aurait été pour nous si on avait perdu. Cette victoire valide le travail effectué depuis le début de saison, et en particulier pendant le mois de trêve." Le SCRC va désormais tenter d'enchaîner face à Dunkerque, promu comme lui, mais doté de tout autres moyens... Ce sera dimanche 8 novembre (15h) au stade Hélitas, et le défi est de taille.