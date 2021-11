Basket : Mondeville facile en coupe avant Nice

Romain L'Hermitte l'avait martelé au soir d'une défaite frustrante à Bourges : "on n'est peut-être pas le plus grand club de France, mais on a le meilleur centre de formation". L'entraîneur mondevillais a pu tester la qualité du travail réalisé par l'USOM auprès des jeunes. Six des dix joueuses alignées face à Chartres en 32ème de finale de la Coupe de France étaient issues de la formation mondevillaises.

Toutes ont passé au moins dix minutes sur le terrain. Cela n'a pas empêché Mondeville de s'imposer logiquement 60-73 chez cette formation de Ligue 2. La première mi-temps a suffi à créer l'écart et passer sans surprise ce premier obstacle. Mondeville sait que la marche sera bien plus haute samedi 7 novembre (20h) face à Nice. Courtney Hurt et ses coéquipières sont tout simplement premières de Ligue féminine avec cinq victoires en cinq journées. Autant dire qu'après Villeneuve d'Ascq et Bourges, c'est un nouveau choc qui attend les Mondevillaises, cinquièmes.