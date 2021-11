L'université de Caen compte désormais l'une des plus grandes salles immersives de France

Avant de dévoiler les lieux lors d'une visité guidée, c'est tout d'abord les discours qui ont présenté le Centre de réalité interdisciplinaire de réalité virtuelle de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines. Pour son président, Pascal Buleon, "cette extension dote la MRSH d'instruments du temps présent". Cet espace dédié à la réalité virtuelle permet l'expérimention en 3D. C'est "un 3D perfectionné où l'on a l'impression d'être dans un espace ; on peut traverser les objets, modéliser des vues et des plans virtuels", explique Florent Schneider, l'architecte du bâtiment. Un espace de couleur noir et blanc avec un puit de lumière dans le hall.

"Le site de l'Université étant classé, rappelle l'architecte, il y a eu des contraintes au niveau des couleurs et de l'architecture". Les travaux ont duré seize mois et permettent désormais à l'Université de Caen de s'enorgueillir d'une des plus grandes salles immersives de France.

La Maison de la Recherche en Sciences Humaines, un atout majeur du territoire normand

Rappelant que le secteur des Sciences Humaines et sociales doit être une priorité pour le domaine de la recherche universitair, le président de la Région, Laurent Beauvais, a également souligné que "le numérique est un élément de stratégie territoriale pour le développement des compétences". Un film d'une dizaine de minutes a été projeté permettant de parcourir vingt années de recherche universitaire menées au sein de la MRSH et de souligner l'importance de cet acteur qui permet de "transmettre et de construire une mémoire", a déclaré Pascal Buleon avant d'affirmer qu'avec ce nouveau centre de réalité virtuelle, "la technique est au service de la pensée, de la pensée ouverte, libre". Pour Florent Schneider, le nouvel espace est "une machine au service de la recherche", permettant d'ancrer le territoire normand dans le dynamisme de la réalité numérique contemporaine.