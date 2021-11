Le Caennais Fabien Delahaye dit au revoir à la transat Jacques Vabre

L'hécatombe continue sur la transat Jacques Vabre. Les noms de Fabien Delahaye et de Jean-Pierre Dick sur Saint-Michel Virbac sont venus s'ajouter à la liste des navigateurs contraints de quitter la course avant son terme. Dans une vacation, Jean-Pierre Dick a notamment indiqué que "malgré les réparations, le bateau est trop fragile". Il dit craindre notamment les zones "du Pot au Noir ou le cap frio au Brésil", dans cette traversée de l'Atlantique. Après un contrôle de l'équipe technique dans l'archipel de Madère, les dommages sur leur bateau se sont bel et bien révélé trop importants. Des lisses cassées dans la soute à voiles sont en cause.