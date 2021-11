Pêche à la Saint-Jacques : les professionnels craignent que la ressource s'épuise vite

La pêche à la coquille bat son plein depuis ce lundi dans la nouvelle zone ouverte à la pêche en Baie de seine. Les pêcheurs attendaient le moment avec impatience, après une saison peu abondante l'an dernier et ponctuée de frictions avec leurs concurrents britanniques et irlandais. Cette nouvelle zone annoncait des rendements importants, et qui sont au rendez-vous. Même si Richard Brouzes, directeur de l'organisation des producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie, relève une certaine rareté des "reliquats, ces coquilles plus âgés et plus grosses, qui seront donc plus chères".



Pour autant, la ressource n'est pas inépuisable et pose question aux professionnels, comme à Paul Françoise, président du comité des pêches du Calvados, à Port-en-Bessin : "Il y a énormément de bateaux sur la zone, et sur un terrain où la coquille est facile à pêcher. Les quantités vont certainement vite diminuer".



Les Normands se sont limités à six heures de pêche par jour. "La crainte qu'on a, c'est que les Anglais et Irlandais continuent eux de pêcher 24 heures sur 24..." Malgré tout, la coquille devrait rapidement se raréfier et coûter à nouveau plus cher. En attendant la nouvelle zone d'ouverture au 1er décembre.

Le sujet résumé en une minute :