Dans une ambiance chaleureuse et joyeuse, de nombreux stands sont accessibles : foire au bons plans, ateliers d'échange et de savoir faire, peinture sur toile ou sculpture collective en plein air, repas festif autour du four à pain, marché solidaire ou encore une petite ferme dans la ville !

La fête du printemps tient ses promesses sous un soleil radieux apprécié par les visiteurs.