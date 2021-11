Paris (AFP). Ligue 1: Monaco et Lyon recollent, Marseille confirme

Succès minimalistes mais précieux: Lyon, pénible vainqueur à Troyes (1-0) et Monaco, solide contre Angers (1-0), se sont rapprochés de la tête du classement, tandis que Marseille a confirmé un regain de forme à Nantes (1-0) lors de cette 12e journée de Ligue 1. . Monaco, Lyon, ça se rapproche! Ça ne pouvait pas durer éternellement: la sensation du début de saison, Angers, a marqué le coup ce week-end. La faute à une équipe de Monaco retrouvée (1-0), pour ce qui constitue le premier succès de l'ASM à domicile en championnat cette saison. Le Croate Mario Pasalic a inscrit le seul but du match (35e), à la suite d'un coup franc de Joao Moutinho. Du coup les Monégasques, de nouveau solide défensivement grâce notamment à l'apport de Jérémy Toulalan, sont 6e, à deux points de leurs victimes du soir et de Lyon. Quant aux hommes d'Hubert Fournier, secoués cette semaine par leur président Jean-Michel Aulas avant une rencontre cruciale de Ligue des champions contre le Zenit Saint-Petersbourg, ils ont eu toutes les peines du monde à écarter la lanterne rouge, Troyes. Ils ont dû s'en remettre à un pénalty de Claudio Beauvue (78e) pour battre enfin le bon gardien troyen, Paul Bernardoni. Malgré cette prestation en demi-teinte, et notamment le pauvre apport de Mathieu Valbuena et le manque de réussite d'Alexandre Lacazette (qui provoque toutefois le pénalty), les Lyonnais sont deuxièmes du classement, à la faveur d'une meilleure différence de but, une semaine avant la réception de Saint-Etienne pour un derby bouillant. . Sainté et Marseille au vert, Bordeaux dans le rouge Les Stéphanois, eux, ont mis la manière pour écarter Reims (3-0), en livrant notamment une superbe seconde période ponctuée de trois buts. Ils sont quatrièmes, avec le même nombre de points que Lyon, mais sept d'avance sur les Marseillais. C'est encore un gros écart, mais vu le gouffre dans lequel étaient les Marseillais, c'est déjà une bonne nouvelle pour l'OM. Grâce à un joli but de l'ancien Nantais Georges-Kevin Nkoudou, les hommes de Michel ont enchaîné avec une deuxième victoire en championnat à Nantes dimanche (1-0), une semaine après celle à Lille. L'OM avait pourtant débuté de la pire des manières, sans mouvement ni envie face à des Nantais qui restaient sur trois succès en championnat. Mais le visage marseillais a changé après le remplacement - sur blessure - du brouillon Romain Alessandrini par Abdelaziz Barrada à la pause, et le passage de Nkoudou sur le côté droit. Plus à son aise, ce dernier a rapidement fait parler sa vivacité pour permettre à l'OM de faire un bond au classement, en 12e position. A Bordeaux en revanche, rien ne va plus. Les Bordelais ont été humiliés par les promus du Gazélec Ajaccio (2-0), tancés par leur entraîneur Willy Sagnol - "il y a une fissure interne au sein du groupe. () On est dans le néant." - et accueillis fraîchement par une centaine d'Ultras en Gironde au cri de "Vous êtes indignes du maillot!" . Et tout là-haut, le Paris SG Les défaites de Caen et Angers ont eu une conséquence: laisser le Paris SG en haut, tout en haut du classement avec déjà 10 points d'avance sur le premier de ses poursuivants. Comme souvent en Ligue 1, le PSG n'a pas forcé son talent pour s'imposer à Rennes, sur un but d'Angel Di Maria (1-0). Mais jamais le PSG n'a aussi outrageusement dominé la Ligue 1. Il est invaincu cette saison, et n'a laissé filer que quatre points en 12 journées, contre Bordeaux et Reims. Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani ont tous deux inscrit 7 buts, et Angel Di Maria, 3. Bref, le Paris SG s'est mis dans les conditions les plus parfaites pour réussir sa campagne européenne, à commencer par un choc symbolique et crucial mardi contre le Real Madrid. Enfin une grosse cylindrée capable de perturber l'implacable machine parisienne? Résultats de la 12e journée de la Ligue 1 de football:

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire