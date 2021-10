Les abonnés à Free ont désormais acces à deux nouveaux services novateurs de télé à la demande.

Depuis plusieurs heures, les abonnés Freebox peuvent utiliser deux nouveaux services de VOD (la vidéo à la demande). Ces deux services sont Disneytek et abctek accessibles respectivement sur les canaux 45 et 28 et il s'agit des vidéothèques numériques de Disney et de la chaine américaine ABC. Vous pourrez y télécharger des films et des séries, et de manière définitive et permanente, c'est d'ailleurs la grande nouveauté de ces services. En revanche, comme le téléchargement est définitif, les prix sont plus élevés. C'est un petit peu comme si vous achetiez un DVD. Sur Disneytek, vous pourrez par exemple acheter pour 14,99€ un grand classique comme Blanche-Neige et les 7 Nains ou 24,99 € pour la version en HD. Sur ABCtek, vous trouverez Lost par exemple, Desperate Housewives, Grey's Anatomy ou encore Dirty Sexy Money et Ghost Whisperer. Là encore, comptez plusieurs dizaines d'euros pour une saison complète.

Plus d'infos sur ces nouveaux services via les liens ci-dessous.



DISNEYTEK ABCTEK

Le tandem Thierry Roland / Jean-Michel Larqué vont se retrouver sur M6 pour commenter une rencontre de football (nous vous en avions déjà parlé). Ils vont également se trouver réunis au cinéma dans un film intitulé « Les Seigneurs », une comédie sociale sur le football avec au casting José Garcia, Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Ramzy Bédia, Omar Sy et Joey Starr.

Le mardi 10 mai prochain, naîtra une déclinaison de la cérémonie des Gérard. Vous savez, cette cérémonie à prendre au 38eme degrés qui récompense les « pires » films et acteurs avec un parpaing doré. Sur Paris Première sera diffusée en clair, la première édition des Gérard de la politique. Un humour décalé que l'on aime ou que l'on déteste.

La sélection télé de l'expresso pour ce soir : Envoyé spécial dès 20h35 avec un sujet notamment sur ces milliers de Tunisiens qui émigrent clandestinement en Europe pendant Une équipe de journalistes a embarqué sur l'un des rafiots surchargés mettant le cap sur l'île italienne de Lampedusa. C'est à suivre sur France 2.