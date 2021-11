Jérusalem (AFP). Nouvelles attaques anti-israéliennes près d'Hébron, un Palestinien tué

La poudrière d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée, a de nouveau été agitée par les violences dimanche avec une attaque au couteau et une autre à la voiture bélier contre des soldats et des policiers israéliens, ont dit l'armée et la police israéliennes. L'auteur palestinien de l'attaque au couteau a été tué par les soldats israéliens, a dit l'armée. Celui de l'attaque à la voiture bélier a pris la fuite après avoir blessé trois policiers, a dit la police. Les faits se sont déroulés près de Beit Einoun, non loin de la colonie juive de Kyriat Arba et théâtre de violences répétées. En début d'après-midi, "un Palestinien a tenté de poignarder un soldat durant de violentes émeutes à Beit Einoun. Les soldats qui étaient déployés sur place ont riposté à cette menace immédiate et ont tiré sur l'agresseur qui a été tué", a dit l'armée israélienne dans un communiqué. L'agresseur a été identifié par des sources médicales palestiniennes comme étant Fadi Feroukh, 27 ans. Plus tard, trois garde-frontières israéliens ont été blessés près de Beit Einoun dans une attaque à la voiture bélier, a indiqué la police israélienne. Un des policiers souffre de blessures sérieuses et les deux autres ont été légèrement touchés, selon les secours israéliens. Des policiers présents sur les lieux ont ouvert le feu mais l'auteur de l'agression a pris la fuite, a dit la police. Tout le secteur d'Hébron est parcouru par de vives tensions entre Palestiniens et colons juifs, qui vivent sous la protection des forces israéliennes. Depuis le 1er octobre, les violences ont fait 68 morts parmi les Palestiniens, dont un Arabe Israélien, et neuf parmi les Israéliens. La moitié des Palestiniens tués l'ont été en commettant ou tentant de commettre des attentats, pour la très grande majorité au couteau contre des soldats, policiers ou civils israéliens. Les attaques ont débuté dans la Vieille ville de Jérusalem, où se trouve la très sensible esplanade des Mosquées, mais elles se concentrent désormais dans le secteur d'Hébron.

