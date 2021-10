Quel rapport entre un bonbon à la menthe et Facebook ?

L'une des seules choses que l'on ne peut pas partager sur Facebook : son haleine. C'est peut-être ce qui a inspiré les créatifs de l'agence de com' qui sont à l'origine de cette vidéo destinée à promouvoir un bonbon à la menthe. Évidemment, quand l'agence de com' décide de parler de Facebook, ça crée le buzz sur la toile. Dans cette vidéo que je vous propose de regarder, tous les différents types d'utilisateurs de Facebook sont passés au crible. Il y a celui qui se prend constamment en photos, celui qui aime tous les statuts, celui qui voyage tout le temps et qui vous le fait savoir ou encore celui qui passe son temps à partager des pages et des vidéos des autres... Tous ces stéréotypes Facebook et bien d'autres sont réunis dans cette vidéo très bien réalisée tant au niveau de l'image que du son.