Ankara (AFP). Turquie: le parti du président Erdogan largement en tête des législatives

Le parti islamo-conservateur du président turc Recep Tayyip Erdogan a largement remporté les élections législatives cruciales qui se sont déroulées dimanche en Turquie, selon les premiers résultats partiels rendus publics par les chaînes d'information locales. Sur la base de 42% des bulletins dépouillés, le Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) obtenait 53,4% des voix, selon NTV et CNN-Türk, sans qu'il soit encore possible d'affirmer avec certitude qu'il retrouvera ou non la majorité absolue perdue il y a cinq mois.

