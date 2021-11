Jérusalem (AFP). Cisjordanie: nouvelle attaque au couteau, un Palestinien tué

Un Palestinien a tenté de poignarder un soldat israélien dimanche près d'Hébron en Cisjordanie occupée et a été tué par des tirs de militaires, a indiqué l'armée israélienne. "Un Palestinien a tenté de poignarder un soldat durant de violentes émeutes à Beit Einun dans le secteur d'Hébron. Les soldats qui étaient déployés sur place ont riposté à cette menace immédiate et ont tiré sur l'agresseur qui a été tué", a dit l'armée dans un communiqué. Depuis le 1er octobre, les violences ont fait 68 morts parmi les Palestiniens, dont un Arabe Israélien, et neuf parmi les Israéliens. La moitié des Palestiniens tués l'ont été en commettant ou tentant de commettre des attentats, pour la très grande majorité au couteau contre des soldats, policiers ou civils israéliens. Les attaques ont débuté dans la Vieille ville de Jérusalem, où se trouve la très sensible esplanade des Mosquées, mais elles se concentrent désormais autour d'une autre poudrière: Hébron, dans le sud de la Cisjordanie.

