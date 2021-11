Miami (AFP). Une comète ressemblant à une tête de mort frôlera la Terre pour Halloween

Un énorme objet spatial qui doit frôler la Terre samedi, jour de la fête d'Halloween, est probablement une comète morte ressemblant étrangement à une tête de mort, selon la Nasa. Deux cavités sombres pour les yeux, un trou rond au niveau du nez creusés sur une forme blanchâtre en forme de crâne: la photo diffusée par la Nasa est frappante. "Le gros rocher spatial qui va passer près de la Terre pour Halloween est très probablement une comète morte, qui ressemble étrangement, et de façon opportune, à un crâne", écrit la Nasa dans un communiqué publié tard vendredi. "On dirait qu'elle a revêtu un déguisement de crâne pour son passage (près de la Terre) pour Halloween", s'amuse Kelly Fast, scientifique de la Nasa citée dans le communiqué. Les astronomes avaient d'abord pensé qu'il s'agissait d'un astéroïde lorsqu'ils ont détecté l'objet début octobre, et ils l'ont donc baptisé Asteroid 2015 TB145. Mais après l'avoir mieux observé grâce au télescope infrarouge de la Nasa (IRTF) installé à Hawaï, ils ont "déterminé qu'il s'agit plus probablement d'une comète morte qui a perdu ses matériaux volatils après de nombreux passages autour du soleil", explique l'agence spatiale. Grâce à un radio télescope doté d'une antenne de 305 mètres de diamètre, installé à Arecibo à Porto Rico, les scientifiques ont d'autre part pu détecter les images montrant son étrange ressemblance avec une tête de mort, le symbole d'Halloween, la fête de la veille de la Toussaint. L'objet spatial avait déjà attiré l'attention des scientifiques par sa vitesse très rapide et sa grande taille, avec quelque 600 mètres de diamètre. Il ne risque toutefois pas d'entrer en collision avec la Terre lorsqu'il passera à côté samedi à 17H00 GMT: il restera à quelque 486.000 kilomètres, soit 1,3 fois la distance séparant la Terre de la Lune. Un comète ressemblant à une tête de mort frôlera la Terre pour Halloween

