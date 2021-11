Le Caire (AFP). Egypte: les premières victimes ont été retirées des débris de l'avion russe

Egypte: les premières "victimes" ont été retirées des débris de l'avion russe. Un "avion civil russe" est "tombé samedi dans le centre de la péninsule du Sinaï" en Egypte, a annoncé le bureau du Premier ministre Chérif Ismaïl. Un haut responsable de l'autorité de contrôle de l'espace aérien en Egypte a indiqué à l'AFP que la communication avait été coupée avec un avion charter russe transportant 217 passagers et 7 membres d'équipage au-dessus du Sinaï. Il a précisé que l'avion avait décollé de Charm el-Cheikh et se rendait à Saint-Petersbourg. Un responsable de l'agence fédérale russe de l'aviation, Rosaviatsia, Sergei Izvolsky, a indiqué à l'agence russe Interfax que le vol 9268 avait quitté Charm el-Cheikh à 05H51 heure locale (03H51 GMT), précisant cependant que la communication avait été coupée au-dessus de Larnaca, à Chypre. Le Premier ministre égyptien "doit se réunir avec les ministères et les autorités compétentes pour suivre l'accident de l'avion civil russe qui est tombé dans le centre du Sinaï", selon un communiqué de son bureau.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire