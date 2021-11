Jérusalem (AFP). Cisjordanie: attaque au couteau déjouée, l'assaillant palestinien tué

Un Palestinien armé d'un couteau a été tué samedi par des gardes israéliens à un point de passage entre la Cisjordanie occupée et Israël, a annoncé la police israélienne. Ce Palestinien, qui venait de Jénine (Cisjordanie) et se dirigeait vers Israël, s'est approché du point de passage et a été repéré et tué par les gardes israéliens avant qu'il ne puisse les attaquer, a ajouté la police. Par ailleurs, un autre Palestinien Ahmed Kemil tué à ce même point de passage le 24 octobre, a été enterré vendredi soir à Jénine, ont indiqué des responsables palestiniens. Son corps ainsi que celui de six autres Palestiniens tués par des soldats ou de policiers israéliens ont été remis vendredi aux Palestiniens. Les funérailles de six d'entre eux devaient avoir lieu samedi. Cinq seront enterrés lors d'une cérémonie collective à Hébron et un dans un quartier de Jérusalem-Est occupée. Depuis près d'un mois, les affrontements entre jeunes lanceurs de pierres palestiniens et soldats israéliens sont quotidiens en Cisjordanie occupée par Israël et dans la bande de Gaza faisant craindre une nouvelle intifada. Depuis début octobre, 67 Palestiniens (dont un Arabe israélien) ont été tués dans des heurts ou lors d'attaques contre des Israéliens. Le bilan côté israélien est de neuf morts.

