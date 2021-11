Elections départementales partielles à Villedieu et Equeurdreville : vote le 6 décembre

La date vient d'être officialisée par la préfecture de la Manche : les élections départementales partielles, dans les cantons de Villedieu-Les-Poêles et Equeurdreville, seront organisées les mêmes jours que les élections régionales. Le premier tour aura lieu le 6 décembre, et en cas de 2e tour les électeur voteront le 13 décembre.

Le tribunal administratif de Caen avait annulé le 24 septembre dernier l'élection de Philippe Bas et Martine Lemoine, à Villedieu, pour une erreur de couleurs sur leur bulletin de vote. Il en présentait deux, alors que le code électoral n'en autorise qu'une seule. En conséquence, Philippe Bas, élu par la suite présidence du Conseil Départemental de la Manche, va quitter son poste la semaine prochaine. Le président par intérim sera Marc Lefèvre, élu du canton de Carentan.

Déclarations de candidatures

Même sanction pour les socialistes Dominique Hébert et Odile Lefaix-Véron, élus conseillers départementaux à Equeurdreville. Le vote est annulé en raison d'une erreur lors du report de voix, dans l'un des bureaux de vote, au premier tour. Erreur qui avait eu pour conséquence de qualifier le binôme FN au second tour, en lieu et place du binôme du Cercle du Cotentin.

Les candidats au premier tour de ces élections départementales partielles devront déposer leur dossier de candidature entre le 9 et le 11 novembre à la préfecture de la Manche, à Saint-Lô.