Phil Collins sort de sa retraite avec un nouvel album et une tournée

L'ancien batteur et chanteur du groupe de rock Genesis, qui n'avait plus sorti de nouvelle chanson depuis 2002, a expliqué au magazine Rolling Stone qu'il n'était "plus officiellement retraité" et qu'il installait un studio dans sa maison de Miami (Floride, sud-est) pour commencer à travailler à un nouvel album dans un mois.

"Le cheval est sorti de l'écurie et j'ai hâte de me lancer", a-t-il imagé.

L'ancienne gloire qui avait décidé de se retirer en 2011, prévoit de retrouver la scène le 12 décembre à l'occasion d'un concert de charité à Miami Beach, en Floride.

Il va également lancer des rééditions de précédents albums à partir de novembre.

Phil Collins, âgé de 64 ans, a déjà vendu plus de 100 millions d'albums pendant sa carrière solo et plus de 150 millions avec Genesis.

Ces dernières années, il a travaillé à des projets comme l'écriture de chansons pour la comédie musicale "Tarzan".