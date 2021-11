Bernard Cazeneuve annonce un débloquage de 16,6 millions d'euros pour la sécurité de la force publique

Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé vendredi que 16,6 millions d'euros seraient débloqués dès 2016 pour renforcer "l'armement et les équipements" de protection des forces anticriminalité de la police et de la gendarmerie, "fortement exposées dans la lutte contre la délinquance".

Près de dix millions seront consacrés au renforcement du parc automobile des pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) et des brigades anticriminalité (BAC) de la police. "La police nationale bénéficiera pour ces seules brigades de 340 véhicules supplémentaires et les pelotons de gendarmerie de 150", a précisé le ministre de l'Intérieur lors de la présentation d'un plan BAC-PSIG 2016 à Rouen.

"Concernant l'armement et les équipements de protection, 6,6 millions d'euros seront dédiés à l'optimisation décisive des équipements PSIG et BAC", a-t-il ajouté.

Des armes "plus modernes" (bâton de protection télescopique, pistolet à impulsion électrique, arme longue disposant d'une aide à la visée) seront mises à leur disposition ainsi que des dispositifs de transmission opérationnelle plus efficaces.

Les unités bénéficieront également d'une protection individuelle et balistique renforcée (protège-épaules, protège-tibias, gilets porte-plaque balistique, casque pare-balles). Enfin, toutes les BAC auront désormais un dispositif de géolocalisation pour assurer la sécurité des policiers.

"Au cours des dernières années, pour des raisons qui tiennent au fait que les crédits n'ont pas été là, des gilets pare-balles ont vieilli, des voitures sont en obsolescence, des moyens armements collectifs n'ont pas été renouvelés, des moyens numériques n'ont pas été donnés", a déclaré à la presse Bernard Cazeneuve en marge de ce déplacement dans une caserne de gendarmerie et un hôtel de police de Rouen.

"Entre la grande délinquance et le grand terrorisme, la frontière s'est peu à peu effacée. Il faut par conséquent adapter les moyens de nos forces à la réalité de la violence", a-t-il dit aussi.

Ce plan prévoit de renforcer la formation ainsi qu'une "nouvelle doctrine d'action et d'intervention" qui comprend la création de 150 PSIG renforcés dits "PSIG-Sabre", disposés dans les zones les plus exposées aux troubles graves à l'ordre public.

"Parce que les situations gérées par les BAC et les PSIG sont délicates, stressantes; parce qu'elles exigent sang-froid à toute épreuve, quels que soient les provocations, les outrages, les rébellions parfois, un module spécifique de formation consacré à la déontologie de l'interpellation sera mis en place", a annoncé le ministre.

Ce plan complète les annonces faites le 22 octobre par François Hollande, qui avait reçu à l'Elysée les gendarmes et les syndicats de police, après la manifestation de ces derniers devant le ministère de la

Bernard Cazeneuve a également promis de ne pas relâcher l'effort budgétaire, rappelant qu'au total en 2016 "ce seront 1.632 effectifs supplémentaires qui viendront renforcer les forces de sécurité, dont 1.078 postes créés dans la police et 554 dans la gendarmerie".

AFP