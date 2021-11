Normandie : le vaccin contre la grippe peut vous sauver

L'objectif est que l'ensemble des 334 000 personnes à risque en Haute-Normandie (personnes âgées de 65 ans et plus, femmes enceintes et personnes obèses) soient vaccinées. "La grippe est imprévisible et survient généralement entre mi-décembre et fin février, explique Jean-Philippe Leroy, référent vaccin au CHU de Rouen. L'an dernier, 18 000 personnes sont décédées en France." Parmi elles, 90% de personnes âgées, plus vulnérables face à la maladie.

Malgré une mortalité inquiétante, le vaccin séduit moins. "En 2008, 65% des personnes à risque se faisaient vacciner, aujourd'hui c'est 48% en Haute-Normandie." Pourtant 2 500 personnes sont sauvées chaque année grâce au vaccin. Une bonne raison de dire oui à la piqûre.