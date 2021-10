Le Paleospace de Villers-sur-mer : un écrin moderne pour des dinosaures

Il portera aux yeux du grand public les découvertes et les connaissances en matières de paléontologie de manière ludique et pédagogique.



Des dinosaures ? Ici ? Hé bien oui. Il y a 160 millions d'années, une mer tropicale recouvrait la Normandie et les grands prédateurs régnaient en maître. Le site recèle de nombreux fossiles d'animaux marins. Le musée présente 200 ans de recherche de fossiles et de collectes diverses dans un écrin moderne, fruit de quinze ans d'études.



Parmi la collection, vous ne manquerez pas de vous extasier entre autres devant “la star des grands squelettes”, l'ichthyosaure de 5,4 mètres de long, qui possède le plus grand œil en rapport à sa taille des espèces marines. L'année 2011 accueille aussi une exposition temporaire : “Quand les dinosaures pondaient des œufs”.



Pratique : Avenue Jean Moulin à Villers sur mer. 7,5€, 4,5€ de 5 à 14 ans. Tél. 02 31 81 77 60 et www.paleospace-villers.fr



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire