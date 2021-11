Paris (AFP). Accord TF1/Newen: France TV suspend ses projets avec le producteur de Plus belle la vie

France Télévisions a annoncé jeudi "suspendre les projets" avec Newen, la société qui produit "Plus belle la vie", à la suite de l'annonce de pourparlers en vue de son rachat par le groupe TF1. "Dès aujourd?hui, le groupe suspend les développements et les projets avec le groupe Newen et réserve tous ses droits à agir", a indiqué France Télévisions dans un communiqué. Les négociations en cours posent "la question d?un nouvel équilibre entre France Télévisions et les producteurs", ajoute le groupe public.

