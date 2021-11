Paris (AFP). Rama Yade, ex-secrétaire d'État de Sarkozy, exclue du Parti radical

Rama Yade, ex-secrétaire d?État de Nicolas Sarkozy, a été exclue du Parti radical, a-t-on appris jeudi auprès de la direction du PR, qui met en avant ses "prises de position" et ses "propos de nature à nuire au parti". Cette ancienne membre de l'UMP, qui avait échoué à l'élection à la présidence du Parti radical et avait contesté cette élection en justice, a été exclue par décision de la commission de discipline prise dès le 11 septembre, a précisé le parti à l'AFP. Mercredi, le Parti radical avait expliqué à l'AFP que la procédure était simplement en cours et Rama Yade affirmait n'avoir reçu aucune notification.

