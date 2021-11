Rouen : l'happy culture vue par Interm'aide

L'association compte aujourd'hui 14 salariés et suit 250 personnes.

Près de 40 ruches

Il y a deux ans, un projet d'apiculture en milieu urbain se met en place. "On a fait une étude de faisabilité et on s'est aperçu qu'il y avait de la place pour l'apiculture urbaine sur la Métropole et que cela pourrait créer des emplois à terme", explique Arnaud Dalle, directeur d'Interm'aide Emploi. Près de 40 ruches sont installées, sur le toit de l'association, au collège Georges Braque ou encore sur le toit de l'hôtel de Région. "La première récolte a permis récemment de récolter environ 30kg de miel par ruche", indique Arnaud Dalle, mais surtout de créer deux emplois d'avenir, avec un objectif, pérenniser ces emplois et commercialiser le miel récolté.