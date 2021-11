Paris (AFP). Hédi Kaddour et Boualem Sansal remportent ex aequo le Grand Prix du roman de l'Académie française (journaliste AFP)

L'écrivain d'origine tunisienne Hédi Kaddour et l'écrivain algérien Boualem Sansal ont reçu ex aequo jeudi le Grand Prix du roman de l'Académie française, premier grand prix littéraire de la saison, a constaté un journaliste de l'AFP sur place. Hédi Kaddour et Boualem Sansal ont été choisis au quatrième tour par onze voix chacun, contre une voix à Agnès Desarthe. C'est la troisième fois que l'Académie décerne son Grand Prix du roman à deux écrivains en même temps.

