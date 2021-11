Le Ventura, dernière escale de la saison à Cherbourg

Dernière escale programmée, à Cherbourg, ce vendredi 30 octobre. Le paquebot Ventura clôt la saison des croisières, débutée très tôt, le 14 janvier, avec une escale imprévue.

Ce dernier paquebot peut accueillir jusqu'à près de 3 600 passagers et 1 200 personnels de bord. Particularité : ce navire est parrainé par l'actrice Helen Mirren, qui avait campé la Reine d'Angleterre dans le film « The Queen » de Stephen Frears. La comédienne a d'ailleurs été anoblie en 2003.

Au total 24 escales auront ponctué cette année à Cherbourg. Vingt-cinq paquebots sont déjà programmés pour la saison prochaine, dont le Queen Elizabeth, et l'Harmony of the Seas, le plus grand paquebot du monde.