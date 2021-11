Conseil Régional : une assemblée inaugurale au parlement de Normandie à Rouen ?

C'est en tout cas la volonté du collectif citoyen Bienvenue en Normandie, qui a envoyé le 15 octobre un courrier au Préfet préfigurateur de Seine-Maritime, Pierre-Henry Maccioni. Le collectif propose d'organiser la première séance historique du nouveau Conseil Régional de Normandie, qui aura lieu le lundi 4 janvier 2016, dans les lieux prestigieux de l'ancien Parlement de Normandie à Rouen, qui sert aujourd'hui de palais de justice. "Il s'agit d'un lieu politiquement neutre, qui a été le Parlement de Normandie de 1499 jusqu'à la Révolution française et qui a été le symbole actif du maintien de l'unité provinciale normande", explique Philippe Cléris, co-animateur du collectif.

Un geste symbolique

"Puisque cette première séance historique du Conseil régional de Normandie doit se tenir à Rouen, nous vous suggérons qu'elle puisse se tenir dans la grande salle des Pas Perdus du palais de Justice de Rouen, l'ancien Parlement de la province de Normandie, un lieu magnifique et patrimonial qui témoigne jusqu'à nous de la permanence de la Normandie : ce lieu serait politiquement plus neutre qu'une réunion dans l'enceinte du ci-devant Conseil régional de Haute-Normandie (caserne Jeanne d'Arc) et plus symbolique qu'une réunion organisée au Théâtre des Arts ou dans un Zénith de la périphérie certes, plus commode mais hélas, beaucoup moins signifiant", indique le collectif dans la lettre transmise au Préfet Pierre-Henry Maccioni.

Les candidats appelés à se positionner

La réponse du Préfet a été rapide : "J'appelle votre attention sur le fait qu'une telle décision appartiendrait au seul Conseil Régional de Normandie lorsqu'il sera élu." Philippe Cléris a donc proposé à Nicolas Mayer-Rossignol, actuel président de la région Haute-Normandie et candidat socialiste et Hervé Morin, candidat à la tête d'une liste d'union de la droite Les Républicains-UDI-MoDem, d'organiser la séance d'installation du Conseil régional de Normandie dans l'ancien Parlement.

Si Hervé Morin n'a pas encore répondu à la proposition, le candidat socialiste qui brigue un nouveau mandat s'est montré plutôt favorable. "Si les Normands me font l'honneur de me porter à la tête de la Région en décembre prochain, je pourrai faire le choix de ce lieu emblématique et symbolique."