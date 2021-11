Coupe de France : Le tirage du 7e tour en direct !

9h30 : Bonjour à toutes et à tous, et bienvenus dans ce suivi live du tirage du 7e tour de Coupe de France. Hier soir, le FC St-Lô a été tiré au sort parmi les 11 équipes qui affronteront les représentants d'Outremer. Pour St-Lô toutefois, pas question de voyager, mais plutôt de recevoir, en l'occurrence l'US Saint-Marienne, équipe de DH venue de la Réunion.

10h : les différents chapeaux vont être connus dans les prochaines minutes. A noter que c'est Mickael Landreau qui procèdera au tirage au sort.

10h20 : Deux présidents bas-normands, Gilbert Guérin (Avranches) et Laurent Moinaux (Dives) sont arrivés au CNOSF. Ils vont connaitre leurs groupes dans quelques instants !

10h25 : On connait les groupes ! Et TOUS les bas-normands seront dans le même, à savoir le Groupe E. Brest (L2), Red Star (L2), US Avranches (Nat), Concarneau, St-Malo, Granville (CFA2), Dives (DH), Montgermont, Liffre , St-Brieuc, La Montagnarde, Rosteren, Paimpol, St-Renan, Fougères, CPB Rennes.

10h34 : La première réaction de ce groupe est pour Laurent Moinaux (pdt Dives) : "C'est un groupe ouvert, voire même très ouvert... Deux L2 et un paquet d'équipes fédérales, il peut tout se passer pour nous. On attend avec impatience..."

10h37 : La hierarchie du groupe E qui concerne nos bas-normands est la suivante :

Brest (L2), Red Star (L2), Avranches (Nat), Concarneau (CFA), St-Malo (CFA), Granville (CFA2), St-Brieuc (CFA2), Fougères (CFA2), La Montagnarde (DH), SU Dives (DH), CPB Rennes (DH), Montgermont (DSR), Paimpol (DSR), St-Renan (DHR), Liffré (PH)

Avec: Dives-Granville-Brest-Montgermont-StMalo-Liffré-StBrieuc-Montagnarde-Concarneau-Rostrenen-Paimpol-StRenan-Fougères-Bréquigny-Red Star — US Avranches MSM (@USAvranches_MSM) 29 Octobre 2015

10h45 : On connait désormais aussi, tous les noms des personnalités qui vont assiter Mickael Landreau au cours du tirage au sort des 10 groupes confectionnés. Le tirage sera effectué par Marc Lavoine et Florence Tiennot-Herment, Parrain de l'édition 2015 du Téléthon et Présidente de l'AFM-Téléthon, ainsi que par Frédérique Jossinet (judo).

10h46 : Le tirage va débuter à 11h avec le groupe A, groupe composé exclusivement de formations issues du quart nord Est de la France. Chez les pros, on y trouvera notamment Nancy, Sochaux ou encore Metz et Strasbourg (Nat).

10h55 : A quelques minutes du début du tirage, la réaction de Gilbert Guérin (pdt Avranches) : "Déjà, c'est rare que tous les bas-normands soient dans le même groupe. Après, on n'est pas venus jusque Paris pour jouer les uns contre les autres ! Pour ce qui est de nous, les deux L2 ne sont pas nécessaires, pas plus qu'aller à St-Malo ou Concarneau. On aimerait beaucoup aller à Liffré, on y fait des matchs amicaux, on connait les lieux, c'est à 25 minutes de chez nous. Fougères aussi n'est pas très loin. On va voir maintenant ce que le sort nous réserve".

11h20 : C'est parti pour le groupe A !

11h25 : Après le rappel des principaux règlements, petit rappel des tirages outremer d'hier soir, avec notamment la présence du FC Saint-Lô (CFA2)...

Etoile de Morne à l'Eau (Guadeloupe) - UJA Maccabi de Paris (Paris)

AS Agouado (Guyane) - US Lège Cap Ferret (Gironde)

Le Golden Lion (Martinique) - Olympique Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis).

AS Pirae (Polynésie) - GSI Pontivy (Morbihan)

AS Excelsior (La Réunion) - AS Poissy (Yvelines)

FC Mulhouse (Haut-Rhin) - CSM du Moule (Guadeloupe)

FC Mantes (Yvelines) - EF Iracoubo (Guyane)

FC Chambly (Oise) - Le Golden Star (Martinique)

Voltigeurs Châteaubriant (Loire-Atlantique) - Jumeaux de M'Zoisia (Mayotte)

FC Saint-Lô (Manche) - US Ste Marienne (La Réunion)

RC Epernay (Marne) - Hienghene (Nouvelle-Calédonie)

11h30 : Le président de la commission Coupe de France, Jean-Pierre Papin, va lancer le tirage.

11h40 : Telle une tradition c'est avec une demi-heure de retard que débute finalement le tirage en lui-même. Enfin !

11h45 : Le GROUPE A est connu :

- Magny- Sarre Union

- Reding - Schirrehein

- DINSHEIM SC - AS NANCY LORRAINE (L2)

- Sarreguemines - Schiltigheim

- SOCHAUX MONTBELIARD FC (L2) - STRASBOURG RC (Nat)

- Clouange - Raon l'étape

- Metz APM - St-Louis Neuweg

- Eberseim SC - Pagny sur Moselle.





11h52 : Le GROUPE B est connu :



Selongey -Colmar

Montceau - Metz (L2)

Besançon Racing - Jura Sud

Chassieu Décines - Besançon FC

Pontcharra - Limonest

Veyle Saone - Dijon (L2)

Hauts Lyonnais - St Dié

Louhans Cuiseaux - Villefranche

12h00 : On connait désormais le GROUPE C

Marseille Consolat (Nat) - Evian TG (L2)

Berre- Bourg En Bresse (L2)

Chasselay- Grenoble

Montélimar- Echirolles

Gieres- Annecy

Lyon-Duchères- Andrézieux

Espaly- Fréjus

Beaulieu- Istres

12h10 : Les matchs du GROUPE D sont désignés

La Suze (DH) - Laval (L2)

Saumur (DH) - Tours (L2)

St Sauveur - Orléans (L2)

St Nazaire - Viry Chatillon

Cholet ASPTT - Vertou

Changé - TA Rennes

La Gacilly - Les Herbiers

Orvault - St Saturnin Arche

12h18 : C'est l'heure du groupe E, celui de nos bas-normands !



Montagnarde (DH) - Brest (L2)

St Malo (CFA) - Red Star (L2)

Paimpol (DSR)- Avranches (NAT)

Montegermont- Concarneau

Resteren- CPB Rennes

Granville (CFA2)- Dives (DH)

Liffre- St-Renan

12h27 : On sait tout pour nos bas-normands !

Première réaction, celle de Laurent Moinaux (pdt de Dives) en live du CNOSF : "On aurait clairement pu espérer un meilleur tirage, c'est vrai. On voulait au moins jouer à domicile... Ce ne sera pas le cas, il nous faudra créer l'exploit, une fois de plus". Il y a deux ans, Dives avait justement sorti Granville à Louis-Dior aux tirs au but !

Marius Musina (def. Granville) : "Ca nous rappelle pas forcément de bons souvenirs. Ce sera une revanche oui. On joue à domicile, et face à une équipe de DH, on enchaîne toutes les DH. Mais attention, Dives est une vraie équipe de Coupe, on est bien placés pour le savoir. Il faudra être très concernés, très concentrés et vigilant".

12h32 : Le GROUPE F est lui aussi connu

- Libourne-Bourges

- SStade Bordeaux- Thiers

- Panazol- Trelissac

- Nord 17- Volvic

- Lucon- Moulin

- La Rochelle (DH)- Niort (L2)

- Limoges (CFA2)- Auxerre (L2)

-Bourges- Gueret

12h40 : C'est au tour du GROUPE G d'être tiré au sort

- Rodeo- Perpignan

- Blagnac (CFA2)- Clermont (L2)

- Balaruc- Mont de Marsan

- Muret- Colomiers

- Frontignan (DH)- Nimes Ol. (L2)

- Toulouse SJ- Montauban

- Sète- Béziers

- Vic-Le-Comte- Anglet

12h50 : Le GROUPE H, celui des Hauts-Normands est connu !



Quevilly Rouen (CFA) - Lens (L2)

Marck- Amiens SC

St Omer (DH)- Le Havre (L2)

Yvetot - Douai

Gonfreville- Boulogne