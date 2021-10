Trois ans ferme pour le prévenu “carré”

Sur les 16 mentions qui figurent à son casier judiciaire, 12 le sont pour des faits de violences. Cet homme a une carrure impressionnante et explique qu’il a un problème avec l’alcool mais que ce n’était pas sa faute si la nature l’avait fait “carré”.

Peur de représailles

En effet, il nie les graves violences sur un homme à Isigny. La victime est à l’audience mais ne souhaite pas porter plainte contre un ami. En fait d’ “ami”, le tribunal et le procureur pensent que la victime a plus peur des représailles qu’autre chose. Cet homme a été tellement rossé par son “ami” qu’il a eu un premier arrêt de travail de 90 jours… Ce sont des passants qui l’ont trouvé et ainsi probablement sauvé.



Quant aux faits de Lison, il s’agit d’une bagarre avec le gérant d’un bar dans lequel le prévenu a l’habitude de se rendre mais qui refusait de le servir après l’heure de la fermeture légale, et alors qu’il était déjà plus que largement alcoolisé.



Le prévenu, désormais réputé dangereux par sa force et son impulsivité a été condamné à trois ans de prison ferme qu’il est immédiatement allé purger à l’issue de l’audience.