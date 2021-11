CAEN-NICE (1-2) : Malherbe sorti par l'arbitre et deux buts de Mendy

A l'aise au classement de Ligue 1, les Caennais avaient annoncé ces derniers jours avant cette rencontre face à Nice vouloir jouer leur chance dans cette Coupe de la Ligue. Les premières offensives bas-normandes en attestaient. La frappe sèche d'Andy Delort suite à un coup-franc, obligeait Yoan Cardinale à s'employer (11e). L'attaquant malherbiste se retrouvait dans une belle position quelques minutes plus tard mais sa tête était à nouveau sorti par le portier niçois (12'). Ce n'était que partie remise. La troisième occasion allait être la bonne. Sur un centre venue de la gauche par Alexandre Raineau, le n°9 caennais expédiait une tête dans la lucarne opposée pour ouvrir le score (1-0, 14').

Peu après la demi-heure de jeu, Jeff Louis dérobait le cuir dans les pieds de Mathieu Bodmer avant de le donner à Andy Delort qui lui remettait. L'ancien joueur du Standard Liège filait alors au but mais sa frappe à l'entrée de la surface de réparation était un peu trop croisée (32'). Bien que menés au score, les Niçois ne se montraient guère entreprenants.

Au retour des vestiaires, la partie ne s'emballait guère plus. Mais suite à une action bien menée à une touche de balle, Alexandre Mendy héritait du ballon dans la surface de réparation malherbiste avant de placer un beau plat du pied pour tromper Paul Reulet (1-1, 55'). Derrière, les Malherbistes accéléraient à nouveau. Surtout, Andy Delort réussissait un petit pont à l'entrée de la surface de réparation pour s'ouvrir le chemin du but, mais la justesse n'était pas au rendez-vous dans son dernier geste face à Yoan Cardinale (70'). Puis les arbitres n'aidaient pas les Caennais quand ils refusaient un but à Andy Delort pour une position de hors-jeu totalement imaginaire (76'). Un autre but refusé à Syam Ben Youssef faisait monter le ton en tribune, mais le hors-jeu était là bien réel. Malherbe allait se faire crucifier suite à une largesse défensive qui permettait à Alexandre Mendy de se retrouver en position de frappe pour doubler la mise et donner le but de la victoire à son équipe (1-2, 89').